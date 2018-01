Legata e uccisa ad Agropoli, si attende l'autopsia: le prime indiscrezioni

Spuntano i primi dettagli circa il tragico ritrovamento del cadavere avvenuto ad Agropoli, in via Caravaggio. Una donna cinese, Lin Suqing, 49enne, residente nel napoletano, è stata trovata morta, imbavagliata, con le mani e i polsi legati da un nastro isolante, seminuda, nel letto dell’appartamento che aveva preso in affitto poco prima del periodo natalizio. La donna avrebbe dovuto lasciare la casa ieri: è stato il proprietario dell'appartamento a far scattare l'allarme. L'uomo, non riuscendo a raggiungere Lin Suqing, si era recato a casa per cercarla ed ha fatto la drammatica scoperta.

Le prime indiscrezioni

Pare che la immagine della vittima compaia su alcuni siti per appuntamenti: non è escluso, pertanto, potesse trattarsi di una escort. Intanto, serrate le indagini dei carabinieri. La salma è stata trasportata presso l’obitorio dell’ospedale “San Luca” di Vallo della Lucania: è necessario attendere i risultati dell'autopsia per iniziare a fare chiarezza sulla morte della donna. Comunità sotto choc.