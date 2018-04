Omicidio Buonabitacolo, eseguita l'autopsia: Pascuzzo morto dopo una coltellata al cuore

Si è svolta all'ospedale "Curto di Polla" l'autopsia disposta dalla Procura della Repubblica di Lagonegro per accartare la causa della morte di Antonio Pascuzzo, il giovane di Buonabitacolo ucciso dall'amico e poi ritrovato sabato scorso in un torrente. L'esame autoptico ha accertato che la coltellata fatale è stata quella che gli è stata inferta al cuore, così profonda da trapassargli la schiena. Ci sono lividi su volto di Antonio, conseguenza di un calcio, e una lieve ecchimosi sul polso. Il papà di Antonio si è sfogato in una intervista concessa alla Rai. Il Vescovo, invece, ha rivolto un appello ai giovani. Casciello (Fi) ha chiesto "presidi di legalità nel Vallo di Diano".