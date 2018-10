Omicidi di Camorra: 4 condanne ed 1 assoluzione per gli esponenti del clan Ridosso Loreto

Disposte quattro condanne ed un'assoluzione per gli esponenti del clan Ridosso Loreto. La Corte d'Assise d'Appello di Salerno ha pronunciato la propria sentenza per gli omicidi di Salvatore Ridosso alias Piscitiello, di Luigi Muollo, di Andrea Carotenuto ed il tentato omicidio di Generoso Di Lauro.

La pena

I giudici del secondo grado di giudizio hanno rideterminato la pena per Gennaro Ridosso, condannato a 9 anni e 4 mesi, e per Ferdinando Muollo, condannato a 12 anni e 6 mesi. Pene confermate per Romolo Ridosso, 12 anni, e Pasquale Di Fiore, 6 anni. Sentenza ribaltata per Giuseppe D'Iorio, difeso dagli avvocati Paolo Sperlongano ed Isabella Casapulla, accusato di omicidio e tentato omicidio, che in primo grado aveva incassato 16 anni e che è stato assolto con formula piena in Appello. Nel collegio difensivo sono stati impegnati anche gli avvocati Chiummariello e Spadafora.