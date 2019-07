Omicidio di Baronissi, nuova perizia per l'assassino di Capacchione

Sarà una perizia a stabilire se Vincenzo Magliacano fosse capace di intendere e di volere quando, il 27 dicembre scorso, uccise il suo ex amico ed imprenditore Biagio Capacchione a Baronissi. A stabilirlo è stato il gup del tribunale di Nocera Inferiore al termine della prima udienza svoltasi nella giornata di ieri.

Le indagini

Una decisione scaturita dopo che gli avvocati difensori del meccanico hanno posto il problema della condizione di seminfermità mentale del loro cliente nel giorno in cui fu commesso l’assassinio. La Procura, nelle scorse settimane, ha già effettuato una propria perizia da cui sarebbe emersa la capacità di agire con coscienza e volontà da parte dell’indagato. Su di lui pende l’accusa di omicidio volontario e premeditato.

Il rapporto tra i duei

I due erano stati amici di vecchia data, poi i rapporti si sarebbero interrotti per almeno quattro anni. Dopo aver sparato a Capacchione, Magliacano fu trovato dai carabinieri in stato confusionale, sulle montagne di Fusara, all’interno di un casolare. L'uomo ammise il delitto, che sarebbe stato a sua volta generato da un clima di persecuzioni e dicerie, di cui lo stesso si sentiva vittima, e che avrebbe minato la sua stabilità lavorativa. In particolare, della possibile revoca di una commessa per la manutenzione di alcuni mezzi per un'associazione di volontariato. Un clima di dicerie che sarebbe stato alimentato anche dalla vittima, seppur la famiglia di quest'ultima abbia negato tutto. Magliacano avrebbe temuto anche di una denuncia, che non fu mai fatta, ma che gli avrebbe causato un peggioramento del suo stato emotivo. Per il quale sarebbe stato sottoposto anche a delle cure specifiche