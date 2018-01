Omicidio a Cava, la lettera del figlio a Nunzia: "Mamma, perdonami..."

Parole commoventi, strazianti, scritte da un figlio alla propria mamma che non c’è più, perché uccisa dal marito al termine di una lite. Durante i funerali di Nunzia Maiorano, infatti, il figlio maggiore Giuseppe ha letto una lettera per salutare l’ultima volta sua madre. Non ha retto al dolore il fratello Gianni, che all’inizio della messa è stato colto da malore e trasportato al vicino pronto soccorso. Poco dopo si è sentita male anche la madre della donna.

Ma ecco uno stralcio della missiva, pubblicata da Il Mattino:

“Mamma scusami per non averti detto spesso ti voglio bene. Mamma scusami per tutte le volte che ti ho fatto dispiacere. Mamma, per favore, perdonami per quanto non ti ho obbedito e grazie per tutto quello che hai fatto per me…voglio farti una promessa: mi metterò nelle mani dei miei zii, che mi vogliono tanto bene, e farò in modo di vivere onorando la tua memoria, per darti tante soddisfazioni”