Omicidio Chirilà a Bologna, condannato 32enne salernitano

E’ stato condannato a nove anni e otto mesi di reclusione per omicidio preterintenzionale, il 32enne salernitano C.M.L accusato di aver ucciso - insieme a I.M, albanese di 49 anni (condannato a otto anni) - Nicu Chirilà, 55 anni, romeno. L'uomo, dopo essere stato picchiato il 6 ottobre del 2018, morì il 15 novembre all'ospedale “Maggiore” di Bologna. Il pm Manuela Cavallo aveva chiesto per entrambi una pena di 14 anni per omicidio volontario premeditato, ma il gup, al termine del processo in abbreviato, ha deciso diversamente derubricando il reato in omicidio preterintenzionale.

Il fatto

Secondo la ricostruzione degli inquirenti i due aggredirono il 55enne, in due diverse situazioni (I.M ha partecipato solo ad uno dei due episodi), perchè si era intromesso in una discussione tra C.M.L e un suo conoscente marocchino: Chirilà aveva anche brandito un cutter. I due, difesi rispettivamente dagli avvocati Fabio Pancaldi, Fausto Bruzzese e Savino Lupo, hanno ammesso le loro colpe, dicendo però di non voler uccidere. Ai tre familiari di Chirilà che si erano costituiti parte civile, è stata riconosciuta una provvisionale immediatamente esecutiva per un totale di 40mila euro. Attualmente I.M si trova in carcere, perche' sta scontando una pena definitiva per un altro reato. C.M.L invece, che rispondeva anche di porto di armi od oggetti atti ad offendere, è agli arresti domiciliari in una comunità di Salerno. Le motivazioni della sentenza saranno disponibile entro 70 giorni