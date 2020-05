Omicidio D'Onofrio a Salerno: condannato a 30 anni il killer

E’ stato condannato a 30 anni di reclusione e all’interdizione perpetua dai pubblici uffici, Eugenio Siniscalchi, 28enne di San Mango Piemonte, ritenuto l’autore dell’omicidio di Ciro D’Onofrio, avvenuto il 30 luglio 2017 in viale Kennedy a Salerno. Il pm aveva chiesto l’ergastolo, confermato l’aggravante della premeditazione. La sentenza è stata emessa ieri, presso la Cittadella Giudiziaria, al termine del rito abbreviato. Il giovane è stato condannato anche a una provvisionale a favore dei familiari di D’Onofrio e al risarcimento dei danni che sarà stabilito in sede civile.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La dinamica

Erano circa le 23 del 30 luglio di tre anni fa quando, a bordo di un ciclomotore, i fratelli Siniscalchi avrebbero raggiunto D’Onofrio nel quartiere Pastena per parlargli. Poi – secondo la tesi della Procura – furono esplosi tre colpi di pistola da una calibro 9 che non lasciarono scampo al 35enne. Di qui la fuga dei due fratelli e l’avvio delle indagini da parte delle forze dell’ordine che hanno portato al processo a carico del 28enne salernitano. Una partita di droga non pagata il possibile movente dietro l'omicidio di D'Onofrio.