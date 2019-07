Omicidio D'Onofrio, svolta sui killer, la Procura:"Fratelli Siniscalchi gravemente indiziati"

"I fratelli Siniscalchi sono gravemente indiziati di delitto. Chiudiamo il cerchio intorno all'omicidio di Ciro D'Onofrio" La svolta arriva due anni dopo e l'annuncia la Procura, attraverso la conferenza stampa che si è tenuta stamattina, condotta dal Procuratore Vicario Masini. I killer di Ciro D'Onofrio hanno un nome e un volto.

Le indagini

La Procura si sofferma sulla figura di Eugenio Siniscalchi, classe '91, già detenuto in carcere. Del fratello, all'epoca minorenne, si occupa la Procura dei Minori. "Omicidio che si consuma due anni fa - domani due anni precisi, riflette il Procuratore Vicario Masini - in pieno centro, ai danni di Ciro D'Onofrio. E' omicidio premeditato, perché gli autori giungono sul posto armati di pistola, sparano e si allontanano. Le indagini sono state tenaci, condotte dalla Procura, dalla Squadra Mobile e dal Nucleo Investigativo dei Carabinieri. Che la vittima conoscesse uno degli aggressori, Eugenio Siniscalchi, è accalarato e rilevato dall'esame dei tabulati. Siniscalchi era già detenuto nel carcere di Fuorni, al momento della notifica. C'entra lo spaccio di supefacenti: D'Onofrio era preoccupato per un debito contratto. I moventi possono essere anche altri: D'Onofrio a maggio aveva subito un agguato, colpi di pistola esplosi sulle serrande dell'abitazione, tant'è che preoccupato cambiò abitazione. Potrebbe esserci anche, tra i moventi, condotta tenuta da D'Onofrio nei confronti di una parente di uno degli indagati".