Omicidio D'Onofrio, Siniscalchi ai giudici: "Sono innocente"

“Sono innocente”. Sarebbe stata questa la frase - l'unica - pronunciata da Eugenio Siniscalchi al giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Salerno, Albarano. Il 28enne, indagato per la morte di Ciro D’Onofrio, assistito dal legale di fiducia, si è avvalso della facoltà di non rispondere. L’interrogatorio di garanzia – si legge sul quotidiano Le Cronache oggi in edicola – si è svolto presso la casa circondariale di Fuorni dove il 28enne di San Mango Piemonte è detenuto anche per altri reati.

Il presunto raid

Nessun riscontro, invece, in merito al presunto raid che si sarebbe consumato a Matierno, poche ore fa: gli investigatori non confermano l'agguato all'auto dei genitori di Siniscalchi.

La ricostruzione

Il fatto sarebbe accaduto lungo la strada che da Matierno, frazione collinare di Salerno, conduce a Fratte, all’altezza del ponte dove si trova anche la sede dell’Anas. Bersaglio sono stati il padre di Eugenio Siniscalchi, Gaetano, la madre e la compagna del 28enne rinchiuso nel carcere di Fuorni. I tre erano in auto e stavano percorrendo l’arteria in direzione Salerno quando avrebbero incrociato a bordo di un motorino che proveniva in direzione opposta due congiunti di Ciro D’Onofrio, a bordo di uno scooter: uno dei due avrebbe estratto una pistola ed esploso dei colpi che, fortunatamente, non hanno centrato il bersaglio. Si indaga.