Omicidio Dilillo, gli avvocati di Diele pronti a chiedere il rito abbreviato

Gli avvocati di Domenico Diele sono pronti a chiedere il rito abbreviato. E’ un’indiscrezione riportata dal quotidiano Il Mattino, in merito al'inchiesta che vede coinvolto il famoso attore italiano che, la scorsa estate, a bordo della sua auto travolse e uccise sull’autostrada A2, nei pressi dello svincolo di Montecorvino Pugliano, la salernitana Ilaria Dilillo.

La difesa

L’udienza preliminare dovrebbe svolgersi il prossimo 5 febbraio e, per quella data, Diele, tornato di recente in libertà dopo il carcere e i domiciliari con braccialetto elettronico, dovrebbe presentarsi dinanzi al gup Piero Indinnimeo probabilmente per rendere dichiarazioni spontanee. Nel corso della stessa udienza i suoi legali, Nigro e Montanara, porteranno sul tavolo anche l’eccezione di legittimità costituzionale sollevata relativamente alla mancata considerazione del concorso di colpe che, in questo modo, attribuirebbe responsabilità nell’incidente anche alla vittima.