Omicidio Dilillo, la mossa di Diele: si sottopone ai test psicologici

Domenico Diele si è sottoposto ai test psicologici nonostante i suoi avvocati gli avessero consigliato di evitare l’esame clinico. Ieri mattina, intorno alle 12, l’attore romano accusato di omicidio stradale aggravato per la morte di Ilaria Dilillo, si è recato nello studio del medico legale Antonio Crisi per le operazioni peritali disposte dal Gup Indinnimeo. L’obiettivo è stabilire in che misura l’assunzione di sostanze stupefacenti possa aver condizionato la guida di Diele e fino a che punto egli fosse lucido al momento dell’incidente verificatosi, nella notte tra il 23 e il 24 giugno scorso, nei pressi dello svincolo autostradale di Montecorvino Pugliano.

Il retroscena

Diele, accompagnato dall’avvocato Ivan Nigro, avrebbe potuto rifiutarsi di eseguire i test psicologici. Quando, però, l’avvocato della famiglia Dilillo, ha preteso che il rifiuto, consigliato dai legali, fosse verbalizzato, l’attore ci ha ripensato. Gli esami sono stati svolti alla presenza della psicologa Giuseppina Miranda, del consulente di parte Nevio Troisi e dei consulenti del pm Pasquale Giugliano e Maria Pieri. Intanto domani l’ingegnere Alessandro Lima inizierà la perizia sulla scatola nera dell’auto di Diele per accertare i tempi di frenata. Per completare tutti gli aspetti della perizia il gip ha assegnato un mese di tempo. Si tornerà in aula il prossimo 23 aprile.