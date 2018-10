Omicidio Dilillo, inizia il processo d'Appello: stabilita la data

Inizierà il 15 gennaio 2019 il processo d’Appello per Domenico Diele. L'attore è stato condannato in primo grado a 7 anni e 8 mesi di reclusione per omicidio stradale aggravato per aver travolto e ucciso, a bordo della sua autovettura, la 48enne salernitana Ilaria Dilillo mentre la notte del 24 giugno 2017 percorreva, in sella ad uno scooter, un tratto dell'autostrada A2 del Mediterraneo, nei pressi dello svincolo di Montecorvino Pugliano.

Sia Diele (difeso dagli avvocati Giuseppe Montanara e Guglielmo Marconi) che i familiari della vittima (difesi dall’avvocato Michele Tedesco) dovranno comparire tra circa tre mesi dinanzi alla sezione penale della Corte d’Appello di Salerno.