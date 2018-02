Omicidio Dilillo, l'autista di un camion rivela: "Diele si chinò sul corpo di Ilaria per proteggerla”

Avrebbe provato a “proteggere” il corpo di Ilaria Dilillo dopo che l’aveva travolta e uccisa con la sua auto lungo l’autostrada “A2 del Mediterraneo”. E’ un nuovo dettaglio – riporta Il Mattino – emerso dalla documentazione sull’inchiesta che vede imputato con l’accusa di omicidio stradale aggravato dall’uso di sostanze psicotrope l’attore Domenico Diele che, due giorni fa, tramite il suo legale, ha chiesto il rito abbreviato che verrà discusso il prossimo 27 febbraio.

Il racconto

Si tratta di un dettaglio, come dicevamo, che sarebbe emerso non solo dalla ricostruzione di quella notte fatta non soltanto dall’indagato, ma anche da chi ha prestato i primi soccorsi. Come l’autista di un camion che si è fermato appena si è reso conto dell’incidente. Il giovane, dopo aver sbalzato in aria lo scooter a bordo del quale viaggiava la donna, sarebbe sceso dall’auto, avrebbe percorso il lungo tratto autostradale che separava la sua Audi dal corpo senza vita di Ilaria correndo nel centro della strada e si sarebbe lanciato addosso alla donna per “proteggere” quel corpo dall’arrivo di eventuali auto. In lacrime, disperato, chiedendo scusa e interrogandosi su ciò che era accaduto. Sarebbe stato proprio l’autista del tir a tirarlo via e a strapparlo da quell’abbraccio, portandolo sul ciglio della strada per evitare che potesse accadere qualcosa anche a lui. “È morta, non vedi che è morta? Cosa fai...” gli avrebbe detto l’uomo scatenando in lui una reazione di ulteriore disperazione.