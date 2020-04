Omicidio della piccola Jolanda: scarcerata la madre, va ai domiciliari

E’ uscita dal carcere, per essere sottoposta agli arresti domiciliari, Immacolata Monti, la donna di Sant’Egidio del Monte Albino accusata insieme al marito Giuseppe Passariello di aver ucciso la loro figlia di appena otto mesi di nome Jolanda. I due sono accusati di omicidio volontario.

La scarcerazione

Nella giornata di ieri i giudici della Corte d’Assise di Salerno hanno accolto l’istanza della difesa sostituendo la misura in ragione del tempo trascorso in regime di custodia cautelare e per la cessazione della potestà genitoriale sull’altro figlio, affidato ai nonni paterni, con il quale la donna non potrà avere alcun contatto. Ora andrà vivere con la madre in un comune nell’Agro nocerino sarnese.

L’inchiesta

Secondo quanto ricostruito dalla Procura di Nocera Inferiore, la piccola Jolanda morì per soffocamento. Quella notte – tra il 21 e il 22 giugno - il suo corpicino fu trovato pieno di segni di evidenti maltrattamenti (bruciature ed ecchimosi) che sarebbero avvenuti dal 6 giugno fino al giorno della morte. La madre, nel corso del suo interrogatorio, aveva sostenuto che quei segni fossero il risultato di alcuni atteggiamenti del marito verso la piccola, che lei non aveva mai avuto il coraggio di denunciare per timore di essere picchiata. Le intercettazioni ambientali registrate, successivamente, in commissariato, a Nocera, tra i due genitori, aggravarono di fatto la posizione di entrambi. Frasi come "l'omicidio lo abbiamo fatto", "il cuscino dovevamo buttarlo" e "la verità non deve mai venire fuori", tutte pronunciate dalla coppia, rafforzarono la tesi della Procura nel richiedere per entrambi la misura cautelare in carcere. Misura confermata anche dal Riesame. Ieri la scarcerazione della donna.