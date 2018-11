Omicidio Marchesano, uomo sotto interrogatorio dai carabinieri a Pisa

Un uomo è sotto interrogatorio nell'ambito delle indagini per l'omicidio di Giuseppe Marchesano, il 27enne, originario di Buonabitacolo, ucciso nella sua abitazione a Castel del Bosco (Montopoli Valdarno). L'uomo è arrivato nella caserma del Comando provinciale dei carabinieri di Pisa nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 12 novembre. Sarebbe un amico della vittima, anche se al momento non è ancora chiaro il ruolo che avrebbe avuto nella vicenda. Al Comando è presente anche il procuratore Alessandro Crini.

L'omicidio

Marchesano è stato ammazzato con quattro colpi di arma da fuoco sparati alla testa e altri due alle gambe. Sono stati alcuni amici sabato sera, 10 novembre, preoccupati per non avere più sue notizie, a trovarlo morto in casa. Le indagini, coordinate dal sostituto procuratore Sisto Restuccia, stanno vagliando ogni aspetto della vita del ragazzo, che non sembra avere ombre. Alla porta dell'abitazione non ci sono segni di effrazione, particolare che lascia pensare che Giuseppe abbia aperto la porta al suo o ai suoi assassini.