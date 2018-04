Omicidio di Buonabitacolo, disposta la perizia psichiatrica sull'assassino

Proseguono le indagini per far luce sul movente dell'omicidio di Antonio Alexander Pascuzzo, il 18enne di Buonabitacolo ritrovato senza vita in una scarpata, dopo una settimana di disperate ricerche a seguito della sua scomparsa.

La scelta della Procura

La Procura, domani mattina, darà l’incarico per una perizia psichiatrica su Karol Latempa, il ragazzo che per futili motivi ha ucciso Pascuzzo. La scelta, come riporta Infocilento, è stata condivisa dall’avvocato Michele Di Iesu, difensore del 19enne.