Omicidio a Sant'Egidio, la madre di Jolanda al giudice: "Non l'ho uccisa, dormivo"

Continua a dichiararsi innocente la madre di Jolanda, la neonata di otto mesi trovata morta all’interno dell’abitazione dei genitori nel comune di Sant’Egidio del Monte Albino. Oggi la donna, Immacolata Monti, è stata interrogata nuovamente dal Gip del tribunale di Nocera Inferiore all’interno della casa circondariale di Salerno, dove resta rinchiusa con l’accusa di omicidio pluriaggravato e maltrattamenti in famiglia in concorso con il marito, Giuseppe Passariello, anche lui dietro le sbarre. Nel corso dell’interrogatorio, la donna avrebbe ribadito la versione già fornita agli inquirenti subito dopo il decesso della piccola, ossia che la bimba era già morta quando lei si è alzata nel cuore della notte, tra il 21 e 22 giugno, ed ha subito chiesto l’aiuto dei sanitari del 118 per cercare di salvarle la vita.

Le accuse

La Procura, invece, non sembra credere al suo racconto, anche alla luce delle indagini che, negli ultimi giorni, hanno permesso di raccogliere altri elementi dai quali emergerebbe il coinvolgimento della mamma. La tesi prospettata dalla Procura e accolta dal gip è che Immacolata Monti non si sia limitata a coprire il marito ma che sia complice di tutta la vicenda. Ipotesi suffragata da alcune conversazioni ambientali tra i coniugi che sono state captate dagli investigatori nelle ore successive alla morte della neonata e che hanno fatto scattare la misura cautelare anche nei confronti della madre. Altri elementi, poi, arriveranno dagli esiti della perizia autoptica e dall'esame dei reperti istologici effettuati dal medico legale, fondamentali per chiarire le cause del decesso. Intanto, però, l’avvocato difensore della donna, Vincenzo Calabrese, è pronto a presentare ricorso al tribunale del Riesame.