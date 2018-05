Delitto di Sapri, Gabriele Milito evade dai domiciliari e torna in carcere

Torna in carcere Gabriele Milito, l'uomo accusato di aver ucciso la moglie Antonietta Ciancio, a Sapri. Difeso da un pool di legali, ha sempre sosenuto che il colpo dalla sua pistola fosse partito accidentalmente. Nel frattempo gli erano stati concessi gli arresti domiciliari: prima a Tortorella perché l'abitazione di Sapri era ancora sotto sequestro; in un secondo momento a Scalea. In Calabria, però, i carabinieri lo hanno sorpreso fuori casa. Adesso è stato condotto al carcere di Paola.