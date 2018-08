Uccise la moglie a Sapri: è morto in ospedale Milito

Si è spento presso l’ospedale di Paola in Calabria, Gabriele Milito, il ragioniere 75enne che lo scorso 29 aprile uccise la moglie Antonietta Ciancio, con un colpo di pistola alla nuca, nella propria abitazione a Sapri, lasciandola agonizzante nel letto.

Il fatto

Il cadavere della donna fu ritrovato dai Carabinieri di Sapri tre giorni dopo: Milito fu trovato in aperta campagna in stato confusionale e ammise di aver premuto il grilletto della sua pistola regolarmente detenuta. Dopo soli 13 giorni di carcere ebbe anche la possibilità di scontare la pena ai domiciliari, ma una serie di vicende lo hanno riportato dietro le sbarre. L’uomo era detenuto nel penitenziario di Paola e pare fosse caduto in depressione.