Aprì la portiera del Suv contro un ciclista, uccidendolo: condannato 54enne di Capaccio

Aprì la portiera del suo Suv travolgendo un ciclista 67enne che cadde violentemente sull’asfalto e fu ricoverato di urgenza all’ospedale di Battipaglia. Dopo una settimana di agonia, purtroppo l'uomo che era a bordo della bici morì.

La sentenza

Di oggi, la sentenza emessa dai giudici della Corte di Appello di Salerno, come riporta Salernonotizie: l'automobilista è stato condannato per omicidio stradale. Si tratta del 54enne di Capaccio che causò la morte del ciclista. Per l'uomo, otto mesi di reclusione. Preziosi, i filmati delle telecamere di una banca in Via Baratta che registrarono l’incidente.