Omicidio stradale, parte il processo per Diele: rinviata l'udienza

Di oggi, presso la Corte d’Appello di Salerno, la prima udienza a carico di Domenico Diele, condannato in primo grado, con rito abbreviato, a 7 anni e 8 mesi di reclusione per omicidio stradale. Come è noto, l'attore romano è accusato della morte di Ilaria Di Lillo, 48enne salernitana che era a bordo del suo scooter e stava rientrando a casa, prima di essere travolta e uccisa dalla vettura di Diele.

Il rinvio

Oggi la prima udienza, a porte chiuse: la famiglia della vittima ha scelto di non esser parte nel processo d’Appello. La Corte ha disposto il rinvio al prossimo 26 marzo per leggere l’intera documentazione.