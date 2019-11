Omicidio Vassallo, il fratello Dario: "Ho rivelato i nomi degli assassini all'Antimafia"

“Ho detto tutto alla commissione Antimafia. Durante l’audizione dei giorni scorsi ho fatto i nomi di quelli che, secondo me, sono i responsabili dell’omicidio”. Da nove anni Dario Vassallo cerca la verità sull’omicidio di suo fratello Angelo, il sindaco pescatore di Pollica ucciso il 5 settembre 2010 con nove colpi di pistola da mano ancora ignota. Un assassinio ancora avvolto dal mistero su cui, nei giorni scorsi, anche Le Iene hanno riacceso i riflettori con l’inchiesta di Giulio Golia e Francesca di Stefano. Intervistato da Repubblica, Vassallo fa riferimento proprio ai servizi del programma di Mediaset: “Secondo me siamo molto vicini alla verità. In questi ultimi giorni ho appreso, anche grazie alla trasmissione Le Iene, dettagli che non conoscevo. Continuo a pensare che la vera svolta debba essere cercata qui, ad Acciaroli, dove ci sono tre o quattro personaggi che presto avranno un nome e un cognome”.

L'appello ai parlamentari

Intanto il sindaco di Fiorano Modenese Francesco Tosi ha inviato una lettera a tutti i parlamentari eletti sul territorio provinciale, chiedendo con forza un loro impegno per la costituzione della commissione parlamentare d’inchiesta sull’omicidio del sindaco di Pollica.

Ecco la missiva: