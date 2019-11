Omicidio Vassallo, gli inviati de "Le Iene" ascoltati in Procura a Salerno

Dopo i numerosi servizi televisivi andati in onda nelle ultime settimane sull’omicidio di Angelo Vassallo, i due inviati del programma “Le Iene” Giulio Golia e Francesco Di Stefano saranno ascoltati dalla Procura della Repubblica di Salerno. Gli inquirenti vogliono ascoltare le loro testimonianze a seguito delle interviste registrate nel paese cilentano per fare luce sulla morte dell’ex sindaco di Pollica, ucciso il 5 settembre del 2010, da mano ancora ignota. Sotto i riflettori anche i servizi sul traffico di droga e sul ruolo di alcuni carabinieri che, però, non sono mai stati indagati.

L'annuncio de Le Iene: