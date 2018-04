Omicidio Vassallo, spunta una nuova indagine: scagionato Damiani

Nuova indagine sull’omicidio di Angelo Vassallo. A distanza di otto danni dalla morte del sindaco di Pollica, il principale indagato Bruno Humberto Damiani, è stato riconosciuto dalla Procura Antimafia di Salerno “estraneo” ai fatti tanto da ottenere, nei suoi confronti, l’archiviazione.

La svolta

Ma nonostante l’inchiesta sia stata chiusura per decorrenza dei termini, gli accertamenti da parte degli inquirenti continuano. In questi giorni, infatti, è stato aperto un nuovo fascicolo che si basa, essenzialmente, sul traffico di droga nel Cilento, in cui, però, non compare il nome di Damiani. Sotto la lente d’ingrandimento un agguato ai danni proprio del “brasiliano” verificatosi in una discoteca di Palinuro e ad alcuni attentati ai danni di un bar e di un albergo di Acciaroli. Vi è un collegamento tra tutti questi episodi? Forse trafficanti di droga del napoletano volevano tutelare la loro piazza di spaccio? Non si conoscono i dettagli, ovviamente. Ma l’auspicio degli inquirenti è quello di riuscire a dare un volto all’assassino del primo cittadino cilentano, con il quale quest’ultimo, prima di morire, avrebbe parlato il finestrino lato guida della sua automobile era abbassato e le chiavi inserite nel cruscotto a motore spento. Poi la sparatoria e l’avvio delle indagini che, ancora oggi, sembrano quasi ad una svolta.