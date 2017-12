Omicidio a Battipaglia, il figlio ha confessato: l'arresto

Ha confessato, il figlio di Vittoria Natella, la donna 76enne strangolata ieri sera, in uno stabile di Battipaglia e ritrovata cadavere stamattina. I carabinieri, diretti dal maggiore Erich Fasolino, stanno lavorando per ricostruire l’esatta dinamica dell'omicidio: accanto al corpo esanime della vittima, affetta da schizofrenia paranoidea, pare sia stata trovata una cintura, utilizzata dal figlio della donna per commettere il delitto.

L'arresto

L'uomo, un 42enne con problemi psichici, ha reso dichiarazioni auto-accusatorie ai carabinieri, anche se ancora disorientato. Verrà, dunque, condotto presso il carcere di Fuorni.