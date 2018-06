Colta da malore durante la processione: muore anziana ad Omignano

Tragedia, ieri, ad Omignano, dove un’anziana è deceduta durante la processione per festeggiare Sant’Antonio da Padova.

I soccorsi

La donna è caduta a terra a causa di un malore prima che la statua del Santo Patrono uscisse dalla chiesa. Il corteo religioso si è subito fermato per consentire ai sanitari del 118 di soccorrerla. Le è stato praticato un massaggio cardiaco e poi è stato utilizzato un defibrillatore per cercare di rianimarla. Un’ambulanza della Croce Rossa l’ha trasportata d’urgenza all’ospedale di Vallo della Lucania dove, purtroppo, i medici non hanno potuto fare altro che confermarne il decesso avvenuto, molto probabilmente, a causa di un arresto cardiaco. Dolore e sconcerto nella comunità.