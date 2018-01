Open day al liceo Tasso: dal prossimo anno "Koinè", l'indirizzo che parla 2 lingue

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Salerno. Sabato pomeriggio (20 gennaio 2018) dalle ore 16.30 alle ore 19.30 al Liceo Torquato Tasso di Salerno si terrà la prima delle due giornate dedicate all’Open Day, l’evento che ha il fine di far conoscere ai futuri allievi le possibilità di studio offerte dalla scuola. Il secondo incontro è in programma per domenica 28 gennaio 2018.

La novità di quest’anno è il lancio del nuovo indirizzo a curvatura internazionale, per il quale è stato scelto come nome “Koinè”, e che si aggiungerà agli altri tre già in vigore: Calliope, che approfondisce l’importanza della comunicazione con laboratori di giornalismo, informatica, cinema, teatro, televisione e radio; Socrate, che, invece, punta sulla conoscenza delle leggi e i diritti sanciti dalla Costituzione; Ippocrate, caratterizzato da attività pratico-laboratoriali e seminariali legate al mondo scientifico. Il nuovo indirizzo Koinè, invece, mira ad una preparazione cosmopolita attraverso lo studio di due lingue europee: inglese e spagnolo/francese, attraverso il perfezionamento della metodologia CLIL senza rinunciare alla validità della cultura classica.

L’Open Day rappresenta per i ragazzi ma anche per le loro famiglie l’occasione per visitare la scuola, ammirare l’Aula Magna, l’archivio storico che contiene circa 300 unità archivistiche, e i tanti laboratori di cui è dotato il liceo. Inoltre ci saranno incontri a tema ed un talk.