"Omaggio a te donna" al Comune: il floral designer Carrella dona un'opera per le 26 migranti morte

Una singolare opera floreale in memoria delle 26 giovani migranti giunte senza vita a Salerno, nel corso di una tragica traversata in mare. Venerdì 15 marzo, alle ore 10.30, nel Salone del Gonfalone, a Palazzo di Città , il floral designer Pasquale Carrella la donerà al sindaco Vincenzo Napoli e all’assessore alle Politiche Sociali Nino Savastano.

Il significato

L'opera è riprodotta tramite un disegno artistico dell'artista campana Francesca Rocco, in modo tale da rimanere nel tempo. Durante la consegna, il presentatore Antonio Longobardi, con una sintetica lettera, spiegherà i vari significati mediante le forme e colori che la racchiudono. Pasquale Carrella, con l’opera floreale dal titolo titolo "Omaggio a te donna", ha voluto racchiudere gli aspetti che legano la città di Salerno al tragico evento, utilizzando svariati elementi nella realizzazione.

L'opera

L’opera raffigura una mano, flessa in simbolo di carità, che porge in dono un fiore posto nel centro del palmo, dalle cui dita cadranno dei piccoli rami di mimosa come se fossero un pianto, lacrime di mimosa ossia lacrime di donna. La base, realizzata con del legno ricoperto di sottile sabbia, dai colori con riflessi azzurro chiaro, richiamano il mare molto caro alla città di Salerno; inoltre, la mano sarà ancorata mediante dei chiodi, per rafforzare il significato di legame. L'opera avrà in sé tutti i colori del Gonfalone, per omaggiare la città di Salerno che accolse e donò a queste giovani anche una degna sepoltura.