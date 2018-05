Operai idraulico forestali, contributi sballati: interviene l'Inps

Su richiesta dei sindacati provinciali di Fai Cisl, Flai Cgil e Uila Uil, si è tenuto presso la sede provinciale dell’Inps di Salerno un incontro per affrontare la problematica relativa alla contribuzione figurativa dei periodi di cassa integrazione agricola per gli operai a tempo indeterminato mancante nell’estratto contributivo. “Molti lavoratori come gli idraulico forestali, nel richiedere l’estratto contributivo all’Inps, notavano una mancanza di contribuzione legata al periodo di cassa integrazione. Nel caso di pensionamento per assegno ordinario d’invalidità, anzianità e vecchiaia, non era calcolata la contribuzione per la prestazione indicata”, ha detto Aniello Garone, segretario provinciale della Fai Cisl, che da tempo segue la vertenza con i colleghi Giovanna Basile della Flai Cgil e Ciro Marino della Uila Uil.

Gli sviluppi

Nell’incontro tenuto con il direttore provinciale dell’Inps, Ciro Toma, e il suo vice, Alberto Cicatelli, e con il presidente del Comitato Provinciale dell’Istituto di previdenza sociale, Giovanni Dell’Isola, si è preso atto della criticità legata a una mancanza di allineamento informatico tra le procedure dell’Inps. A tal proposito, la direzione salernitana dell’Inps, al fine di poter arrivare a una soluzione, si è resa disponibile ad attivare una verifica sulle posizioni individuali dei lavoratori tramite specifica richiesta di rilascio dell’Ecocert. “Tale procedura consentirà ai funzionari dell’Inps di aggiornare la posizione contributiva includendo i periodi di cassa integrazione fruiti dai lavoratori - ha detto Garone - Siamo soddisfatti dell’esito della riunione. Invitiamo i lavoratori interessati a recarsi presso le loro strutture sindacali per attivare le procedure di riallineamento contributivo”.