Cade nel vuoto durante i lavori in un condominio: grave operaio a Pontecagnano

L'incidente si è verificato, nel pomeriggio, in un palazzo di via Parini. Il 53enne è stato trasportato in codice rosso all'azienda ospedaliera-universitaria "Ruggi d'Aragona" dov'è ricoverato nel reparto di Rianimazione