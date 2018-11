"Operatore post contatore": il seminario della Claai

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Il seminario, organizzato dalla CLAAI, a Salerno, si svolgerà giovedì 22 novembre presso la Camera di Commercio di via Salvador Allende. Tornano gli appuntamenti formativi organizzati dalla CLAAI Imprese (Confederazione delle Libere Associazioni Artigiane Italiane) di Salerno: giovedì 22 novembre, presso la Camera di Commercio di via Salvador Allende, si svolgerà il seminario “La nuova certificazione dell’operatore post contatore gas (la norma UNI 11554)”. I cosiddetti operatori del “post contatore gas” sono professionisti che, in base alle proprie competenze, effettuano attività di progettazione, installazione, ispezione, verifica e manutenzione sugli impianti a gas di tipo civile alimentati da reti di distribuzione.

La certificazione UNI 11554 attesta il possesso dei requisiti per ottenere tale qualifica professionale ed è applicabile esclusivamente agli operatori di imprese già abilitate ai sensi del Decreto Ministeriale n. 37/08 (art. 1 comma 2, lettera e). La certificazione interessa tre differenti profili specialistici: responsabile tecnico (profilo A); installatore (profilo B) e manutentore (profilo C). La norma UNI 11554, inoltre, individua due livelli, in funzione della portata termica degli apparecchi asserviti e della pressione di alimentazione:

• 2° livello: impianti domestici di portata termica nominale non maggiore di 35 kW;

• 1° livello: impianti al servizio di edifici adibiti di portata termica nominale singola maggiore di 35 kW.

La formazione prevede un numero di giornate diverse in funzione del profilo per il quale si richiede la certificazione. La Michelangelo, che si occupa, nello specifico del seminario organizzato dalla CLAAI a Salerno, organizza i corsi e le sessioni di esame solo dopo avere preventivamente accertato i requisiti delle persone candidate alla certificazione.

La certificazione UNI 11554 ha una validità di 8 anni; ogni anno occorre inviare all’ente l’accertamento annuale dei requisiti e dopo 4 anni è necessario seguire un corso di aggiornamento della formazione.