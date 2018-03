Operazione anti-droga della Dia, tra i 43 arrestati anche un salernitano

Il Centro Operativo della DIA di Bari ha eseguito, in diverse località del territorio nazionale e in Albania, un provvedimento di custodia cautelare in carcere, emesso dal Gip presso il Tribunale di Bari nei confronti di 43 indagati, ritenuti responsabili, a vario titolo, dei reati di associazione per delinquere finalizzata al traffico internazionale di stupefacenti e spaccio di ingenti quantitativi di droga.

L'arresto

Uno dei destinatari del provvedimento è L.O. (classe 1984), pregiudicato residente a Salerno e sottoposto alla sorveglianza speciale per reati legati allo spaccio. Al giovane vengono contestati tre significativi approvvigionamenti (più di 5 kg di marijuana) che lui stesso ha commissionato, nel 2016, ad alcuni appartenenti al sodalizio criminale barese/albanese. Lo stupefacente, quasi interamente recuperato nel luglio del 2016 mentre veniva portato a destinazione dai corrieri, nel corso di un controllo di polizia effettuato a Benevento, era destinato alle piazze di Salerno.

La scoperta

Nel corso delle operazioni, curate da personale della Sezione Operativa della Dia di Salerno, ben nascosta nell’abitazione di L.O. è stato trovato un involucro contenente circa 100 grammi di marijuana, motivo per il quale lo stesso giovane è stato denunciato alla Procura di Salerno, per detenzione ai fini spaccio di stupefacente. Terminate le operazioni di rito, è stato condotto alla casa circondariale di Salerno, a disposizione dell’Autorità giudiziaria.