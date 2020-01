Retata antidroga a Pagani, 13 arresti: raffica di perquisizioni

Blitz dei carabinieri, intorno alle 5 di questa mattina, in Viale Trieste a Pagani, dov'è stata smantellata un’organizzazione criminale specializzata nel traffico di spaccio di sostanze stupefacenti. Tredici le persone finite nel mirino della Procura di Nocera Inferiore (alcune sono finite in carcere, altre ai domiciliari o sottoposte al divieto di dimora) che svolgevano l'attività illecita nel quartiere Lamia. Numerose le perquisizioni domiciliari.

L'operazione

Le sirene delle gazzelle dei militari e anche un elicottero dell’Arma hanno fatto sbalzare dal letto gli abitanti della zona, alcuni dei quali si sono affacciati dalle finestre per assistere all’operazione antidroga, denominata "Bora", che è tuttora in corso e che è in linea con i quotidiani controlli che i carabinieri svolgono nella città dell'Agro. Alle 10 è in programma una conferenza stampa in Procura.

In aggiornamento