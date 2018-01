Operazione anti-droga a Capaccio e nel Cilento: 17 arresti

Alle prime luci dell’alba è scattata una nuova vasta operazione dei carabinieri della compagnia di Agropoli, nel comune di Capaccio Paestum e in altri del Cilento, che hanno eseguito diciassette misure cautelari disposte dal gip del Tribunale di Salerno nei confronti di altrettante persone (1 in carcere, 12 ai domiciliari e 4 divieti di dimora in provincia di Salerno) accusati, a vario titolo, di associazione per delinquere finalizzata al traffico illecito ed allo smercio di cocaina ed hashish mirato, in particolare, al controllo delle piazze di Capaccio Paestum, Agropoli, Albanella, Trentinara, Roccadaspide e Castellabate.

Al blitz hanno partecipato anche ill Nucleo Cinofili di Sarno e il 7° Nucleo Elicotteri di Pontecagnano Faiano. Grazie agli arresti nel comune di Capaccio Paestum si è smantellata la centrale dello spaccio nella zona, con la droga che veniva acquistata in provincia di Napoli. I dettagli dell’operazione saranno resi noti nel corso di una conferenza stampa che si terrà alle 11 presso la Procura della Repubblica di Salerno.

In aggiornamento