Operazione antidroga dei carabinieri nel Salernitano: 11 arresti

Nuova operazione antidroga in provincia di Salerno. In azione circa cento carabinieri, supportati dalle unità cinofile, che hanno eseguito, in vari comuni del territorio, un’ordinanza applicativa di misure cautelari - emessa dal Gip del Tribunale di Nocera Inferiore - nei confronti di 11 persone, accusate, a vario titolo, di “detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti”. I dettagli saranno resi noti nel corso di una conferenza stampa in programma, alle 10.30, presso la Procura nocerina.

In aggiornamento