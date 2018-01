Operazione antidroga nell'Agro, nei guai 11 spacciatori di coca e hashish

E' scattata dalle prime ore di oggi, una vasta operazione antidroga dei Carabinieri del Comando Provinciale di Salerno nell’Agro Nocerino - Sarnese. Circa settanta militari, con l’ausilio di unità cinofile, hanno eseguito un’ordinanza applicativa di misure cautelari, emessa dal GIP del Tribunale di Nocera Inferiore, su richiesta della Procura della Repubblica, nei confronti di 11 indagati.

Le accuse

Gli undici, di cui alcuni incensurati, sono finiti nei guai perchè ritenuti responsabili di concorso in spaccio di sostanze stupefacenti principalmente, cocaina ed hashish.

Gli aggiornamenti a cura dell'inviato Nicola Sorrentino

Il provvedimento scaturisce dalle indagini condotte dai carabinieri di Sarno e coordinate dalla Procura, dopo numerosi episodi di spaccio di hashish e coca, sostanze di cui i pusher si rifornivano nell'area vesuviana, per poi smerciarle tra Sarno e le zone limitrofe. L'indagine è la naturale continuazione di un primo filone investigativo culminato in una analoga operazione antidroga, l'11 dicembre, con 11 indagati. Sono stati anche individuati una quindicina di assuntori di droga, tutti segnalati, e arrestati in flagranza di reato tre spacciatori, recuperando 600 grammi di hashish e 15 di coca. Al termine dell'operazione, 4 destinatari dei provvedimenti cautelari sono stati condotti presso il carcere di Salerno ed altri 6 finiti ai domiciliari, mentre uno solo è stato sottoposto all'obbligo di presentazione quotidiano alla Polizia Giudiziaria.