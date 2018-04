Blitz antidroga a Torre Annunziata, presi 7 pusher: c'è anche il capitano della Sarnese

E' stata scoperta su corso Vittorio Emanuele, a Torre Annunziata, una holding per la droga, che operava nel quadrilatero delle carceri, roccaforte del clan Gionta.

Il blitz

La polizia, nell'ambito di un'operazione condotta anche con unità cinofile ed un elicottero, ha arrestato cinque ragazzi, mentre due sono stati sottoposti all’obbligo di firma. In carcere è finito anche Angelo Nasto, calciatore 26enne, capitano della Sarnese, squadra di calcio di serie D. La droga era custodita sul tetto di un palazzo pericolante al civico 117 e veniva prelevata con una canna da pesca modificata. Solamente gli spacciatori potevano utilizzare la sostanza stupefacente, perchè utilizzavano un particolare amo costituito da un pendente ricoperto di nastro adesivo. Per non farsi scoprire i pusher utilizzavano messaggi criptati. Tra le droghe più richieste nell'area: cocaina, eroina e canapa indiana. L'operazione della polizia è stata denominaata "pesca velenosa".