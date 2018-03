"Drago nero", frodi sui carburanti per 120 milioni: spunta un deposito a Cava

L’appartamento lussuoso, le vacanze da sogno e la Ferrari non erano il frutto di guadagni del duro lavoro ma di una frode al fisco smascherata dalla Guardia di Finanza che ha arrestato cinque persone e indagato altre 19 al termine dell’operazione Drago Nero. Nero come il colore dell’oro, il petrolio o meglio, i prodotti petroliferi che gli indagati commercializzavano da pompe di benzina restie a pagare quanto dovuto all’Erario.

L'inchiesta

Attraverso tre società fittizie aperte ad hoc in Repubblica Ceca e in Bulgaria la banda criminale, retta da un 50enne di San Severino Marche, è accusata ora di aver sottratto al Fisco quasi 22 milioni di euro. Benzina o gasolio che venivano acquistati in Slovenia arrivavano nelle Marche, a San Severino, ma anche in distributori di Campania (uno situato nella città di Cava de’ Tirreni), Capriva del Friuli (Gorizia), Fiumicino (Roma), Mirano (Venezia) e Monselice (Padova) formalmente triangolando con le società “cartiere” dell’Est che non versavano l’imposto dovuta. Un meccanismo che ha portato ad un illecito arricchimento tale che ha consentito a una coppia finita agli arresti domiciliari di prendere in affitto una casa nel centro di Roma per un canone annuo di 46.200 euro; pagare vacanze rispettivamente da 90 mila e 79.150 euro; la disponibilità di auto di lusso, quali Mercedes, Ferrari e Porche. Tra i beni sequestrati su disposizione del gip, 9 distributori stradali in tre province (Ancona, Teramo, Pesaro Urbino), 7 società e quote societarie, 21 immobili, 16 terreni, autoveicoli, motocicli, una barca, oltre alle disponibilità bancarie riconducibili agli indagati.