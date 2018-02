Operazione "Narcos", arrestato latitante all'aeroporto di Lisbona

E’ stato arrestato, a Lisbona, Cleudy Eliseo Peguero, latitante da quasi un anno, coinvolto nell’operazione antidroga “Narcos” effettuata, lo scorso mese di marzo, dal nucleo di polizia economico-finanziaria di Catania e che ha coinvolto anche il porto di Salerno. L’uomo, nato in Spagna e con passaporto domenicano, è stato bloccato in aeroporto mentre stava tentando di far rientro in Europa con un volo proveniente dagli Stati Uniti d’America. Ora si è ora in attesa del provvedimento di estradizione in ragione del mandato di cattura europeo e internazionale disposto dal Tribunale di Palermo, Autorità Giudiziaria competente sul procedimento penale.

I dettagli

L’operazione “Narcos”, coordinata dalla Procura della Repubblica di Catania, aveva consentito di sgominare una organizzazione criminale specializzata all’importazione in Sicilia di cocaina dal Sud America. Nei confronti dei quattro principali responsabili, tra i quali Peguero Cruz che si trovava all’estero, era stato emesso dalla Direzione Distrettuale Antimafia etnea un provvedimento di fermo di indiziato di delitto che fu eseguito solo nei confronti dei tre italiani coinvolti contestualmente al sequestro, all’interno di un container sbarcato nel porto di Salerno, di un carico di oltre 110 chili di cocaina scoperto dai Finanzieri di Catania.