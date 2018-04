Superlavoro per gli agenti del Commissariato di Nocera Inferiore

Superlavoro per gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Nocera Inferiore che, negli ultimi due giorni, sono stati impegnati in servizi straordinari di controllo del territorio disposti dal Questore di Salerno per arginare il consumo e lo spaccio di sostanze stupefacenti e contrastare l’illegalità diffusa.

Le operazioni del 12 aprile

Nella giornata di giovedì 12, nel corso di una perquisizione in un garage di Pagani, nella zona retrostante lo stadio Marcello Torre, sono stati rinvenuti oltre 5 chilogrammi di hashish, 30 grammi di cocaina purissima, un bilancino di precisione, un’arma clandestina con matricola abrasa, il colpo in canna e il caricatore pieno e una busta piena di proiettili. La droga sequestrata qualora immessa sul mercato avrebbe potuto fruttare oltre 30.000 €. L'uomo che nascondeva l'arma e la droga nel garage, un incensurato di circa 30 anni residente a Pagani, è stato tratto in arresto e condotto nel carcere di Salerno a disposizione della Autorità Giudiziaria. Dovrà rispondere del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e del possesso di arma clandestina e di relativo munizionamento senza licenza. Sempre nella stessa giornata, nel corso di una perquisizione in uno stabile di Nocera Inferiore, sono stati scoperti due allacciamenti abusivi alla rete idrica ed un manufatto edilizio abusivo. In particolare durante il controllo è stato accertato un pluripregiudicato del '48, committente dei lavori e usufruttario dell'immobile, in concorso con la moglie, proprietaria dell'immobile, aveva realizzato un corpo di fabbrica totalmente abusivo adiacente ad un preesistente fabbricato. Erano stati realizzati, inoltre, due allacci abusivi alla rete idrica, uno per l'appartamento in questio ed un altro a servizio di un secondo locale dove risiede un pregiudicato del ‘54. Il manufatto abusivo è stato sottoposto a sequestro e i tecnici della società di erogazione dell’acqua hanno ripristinato il corretto flusso attraverso i contatori precedentemente manomessi. Le tre persone, tutte pregiudicate per vari reati, sono state deferite all'Autorità Giudiziaria a piede libero per furto aggravato di acqua e costruzione edilizia in violazione di legge.

Le operazioni del 13 aprile

Durante un posto di blocco effettuato nella tarda mattinata di venerdì 13 aprile, è stata fermata un'automobile con targa polacca con a bordo un uomo e due donne di nazionalità rumena che, sin da subito, hanno dimostrato segni di insofferenza al controllo di polizia. In seguito ad una verifica è stato rilevato che i tre, residenti di fatto nella provincia di Napoli con numerosi alias, vantavano numerosissimi precedenti di polizia per furti in abitazione. Per i tre, che, dopo il foto-segnalamento quali persone sospette, sono stati allontanati, è stato avviato il procedimento per l’adozione del foglio di via obbligatorio, con divieto di ritorno nel comune di Nocera Inferiore. Sempre a Nocera è stato effettuato un controllo ad un uomo sottoposto agli arresti domiciliari. L'uomo, un 40enne pluripregiudicato per reati connessi agli stupefacenti, è stato sorpreso a parlare con un altro pregiudicato attraverso le sbarre del cancello della propria abitazione. Una successiva ispezione al fabbricato ha permesso di scoprire un allacciamento abusivo alla rete elettrica, realizzato attraverso un bypass a monte del contatore. Una squadra dell’Enel intervenuta sul posto ha ripristinato la situazione ristabilendo il corretto flusso dell’energia. Il soggetto, quindi, sarà deferito all'Autorità Giudiziaria per furto di energia elettrica e per la violazione delle prescrizioni impostegli dal regime di detenzione domiciliare. Le operazioni sono state condotte con l’ausilio di unità cinofila antidroga del reparto Cinofili di Napoli ed equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Campania. Nel corso dei servizi di controllo del territorio, sono state 28 le persone identificate, 14 i veicoli controllati su strada e 404 i veicoli controllati con il sistema Mercurio (controllo telematico delle targhe), 5 le perquisizioni domiciliari effettuate ed 1 contravvenzione al Codice della Strada elevate. 1 esercizio pubblico è stato sottoposto a controllo amministrativo e sono state rilevate irregolarità in merito al possesso dei requisiti soggettivi da parte del gestore che verranno segnalate al competente ufficio comunale per la revoca della licenza di vendita di bevande alcooliche. Sono inoltre state controllate 5 persone sottoposte agli arresti domiciliari, tutte trovate nei rispettivi luoghi di detenzione.