Maxi operazione internazionale antidoping: sequestrato laboratorio nel Salernitano

I carabinieri del Nas, insieme con Europol, hanno scoperto un laboratorio clandestino per la produzione di sostanze stupefacenti e dopanti in provincia di Salerno. Dopo gli accertamenti, la struttura è stata posta sotto sequestro.

L'operazione internazionale

Il blitz rientra in una più ampia operazione, denominata “Viribus”, partita nell’ottobre 2018 e finalizzata al contrasto a livello globale dei traffici illegali di sostanze dopanti ed al loro uso nelle competizioni sportive. All’inchiesta hanno partecipato tutti i Paesi Membri dell’Unione Europea, oltre a Interpol, Stati Uniti, Svizzera, Albania, Ucraina, Colombia, Montenegro, Moldavia, Islanda, Bosnia–Erzegovina, Ucraina e Nord Macedonia. Inoltre hanno supportato le indagini l’Agenzia Mondiale Antidoping (Wada) e l’Ufficio Europeo Antifrode (Olaf). Complessivamente sono stati controllati 600 atleti, di cui 19 sono risultati positivi. Sequestrate in tutta Europa sostanze dopanti per 3,8 milioni, arrestate 234 persone, oltre mille gli indagati.