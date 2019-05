Abusi edilizi a Camerota, nuovo ordine di abbattimento dall'Ente Parco

Nuovi abusi edilizi a Camerota: i carabinieri della stazione di San Giovanni a Piro hanno scovato delle opere realizzate senza il necessario nulla osta del Parco, in località Poggio. Nello specifico era stata costruita una platea in calcestruzzo. La scoperta, in realtà, risale allo scorso anno, quando il Parco aveva ordinato la demolizione edilizia, ma il titolare del terreno aveva presentato istanza di accertamento di conformità urbanistica e di compatibilità paesaggistica per le opere.

La decisione

Gli uffici del Parco, ora, hanno pronunciato parere contrario: è scattato, dunque, un nuovo ordine di demolizione delle opere abusive e il provvedimento di ripristino dello stato dei luoghi. Va ricordato che, in caso di inottemperanza all’ordinanza, il Parco procederebbe con l’acquisizione gratuita dell’area interessata dall’abuso e dell’area immediatamente circostante per una superficie complessiva pari a dieci volte la superficie degli abusi.