Progetti e opere per Salerno, De Luca e Napoli illustrano le novità

Verranno presentati domani, 7 settembre, alle 9.30, presso Palazzo di Città, i progetti e e le opere in programma a Salerno. Nel Salone del Gonfalone, il sindaco Vincenzo Napoli illustrerà in una conferenza stampa tutte le novità, insieme con il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ex sindaco della città.

Seppur vestendo i panni di Governatore e non più di primo cittadino, dunque, De Luca non rinuncia a prender parte alla presentazione delle opere pre-San Matteo a Salerno, come da tradizione.