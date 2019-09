Opportunità di formazione ed esperienza in due musei salernitani: la selezione

Nuove opportunità di formazione ed esperienza per i giovani del territorio: la cooperativa sociale Galahad che gestisce la biglietteria ed il calendario eventi del Museo Scuola Medica Salernitana di via Mercanti e del Museo Roberto Papi di via Trotula de' Ruggiero, con il patrocinio della Fondazione della Scuola Medica Salernitana, seleziona nuovi volontari da impiegare nelle attività messe in campo nei due siti storici.

L'annuncio

I candidati devono essere laureati e conoscere almeno una lingua straniera: la collaborazione gratuita è finalizzata ad ampliare il loro bagaglio di esperienza, nonchè ad ottenere crediti formativi riconosciuti da diverse facoltà universitarie. Chiunque fosse interessato, può inviare via mail il suo curriculum, completo di contatti, a Galahadsalerno@hotmail.it