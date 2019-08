Sapri-Isole Eolie, partono i traghetti veloci: ecco gli orari

Partono ufficialmente i collegamenti veloci, via mare, da Sapri per le Isole Eolie. L’aliscafo partirà venerdì 30 agosto alle 17 dalla città della Spigolatrice ed arriverà a Stromboli alle 18.50, a Panarea alle 19.25, a Salina alle 19.55, a Vulcano alle 20.25 ed infine a Lipari alle 20.40. Il ritorno, invece, è previsto per lunedì 2 settembre.

Il costo

Sempre stessa tratta dell’andata ma la partenza da Lipari è prevista alle 8.30 della mattina con arrivo a Sapri a mezzogiorno. Il costo del biglietto (per una sola tratta) è di 40 euro. Soddisfatto il sindaco di Sapri Antonio Gentile che suo profilo Facebook scrive: “Sapri-Lipari, adesso si può”.

