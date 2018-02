Giovi, la parrocchia di Santa Croce avrà un nuovo oratorio

Non solo furti e ronde a Giovi ma anche tagli del nastro in arrivo. La parrocchia di Santa Croce-San Bartolomeo disporrà, infatti, di un nuovo oratorio. Stamattina il parroco Don Salvatore Aprile, visibilmente emozionato, ha fatto da "Cicerone" presentando i lavori che dovranno essere effettuati. "Cominceranno a breve", ha promesso l'amministrazione comunale, rappresentata dal sindaco Napoli, dal vice sindaco Avossa, dal consigliere Natella. Il progetto è co-finanziato: la parrocchia ha risposto al bando regionale "Oratorio presidio dei valori" e beneficerà di spazi dedicati alle attività ludiche e di formazione per tutte le fasce d'età.

Riqualificazione

Sarà ristrutturato l'edificio attiguo alla chiesa (adibito poi ad oratorio) ma sarà anche riqualificata l'area che circonda l'oratorio. Sorgeranno, infatti, un parco giochi per bambini, un anfiteatro, un campo di bocce, un orto didattico al quale avranno accesso non solo gli alunni ma anche gli anziani.