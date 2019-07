Stop ai veicoli per l'ordinanza anti-smog: salernitani su tutte le furie, il Comune ci ripensa

Disagi e denunce da parte dei salernitani, a seguito dell’ordinanza del Comune che prevedeva lo stop ai veicoli diesel Euro 0,1,2,3,4 e ai motocicli e ciclomotori Euro 0,1,2 , dal lunedì al venerdì, dalle 9:30 alle 12:30 e dalle 15 alle 18:30. A seguito delle segnalazioni dei cittadini, tuttavia, il Comune ci ripensa: i veicoli euro 4 potranno circolare. "Alla firma la rimodulazione dell’Ordinanza 11/2019 sulla circolazione: fino al 1º novembre sospesa la restrizione per i veicoli diesel “euro 4” - fa sapere il consigliere comunale Leonardo Gallo - Accolte le istanze dei tanti cittadini circa le restrizioni della circolazione dei veicoli a Salerno. Il Sindaco, col parere favorevole del dirigente del Settore Ambiente Ing. Luca Caselli, ha accolto le fondate richieste delle migliaia di cittadini che, senza la modifica che andrà in vigore appena sarà pubblicata (probabilmente in giornata), avrebbe penalizzato fortemente famiglie e imprese soprattutto in questo prolungato periodo di crisi economica. Oltre ad aver aggiunto un’altra categoria di utenti (i veicoli autorizzati per il porto commerciale di Salerno), l’ordinanza in parola ora prevede la restrizione negli orari stabiliti per i veicoli diesel fino a. “Euro 3” e non più inclusi gli euro 4”.



Le denunce

Come è noto, l'ordinanza che era entrata in vigore il 29 luglio, si è resa necessaria per applicare il Piano di Risanamento Regionale della Qualità dell'Aria. Tuttavia, tantissime, le segnalazioni dei cittadini pervenute in questi giorni alla redazione, per esprimere malcontento: "Comprendo che sia necessario applicare l'ordinanza visto lo smog, ma il Comune doveva annunciare con largo anticipo e in modo efficace le limitazioni dei veicoli: io ed alcuni amici, ad esempio, non siamo pronti a rispettare l'ordinanza per il semplice motivo di non essere nelle condizioni economiche di acquistare un'auto nuova non inquinante e perchè abbiamo necessità di spostarci nelle ore in cui vige il divieto, per ragioni lavorative e familiari". Ed un altro utente incalza: "I mezzi pubblici salernitani non risultano efficienti: in che modo dovremmo raggiungere i posti di lavoro se non con l'auto? La mia auto è a Diesel: il Comune intende regalarmene una a benzina per circolare? I soldi per acquistare una vettura a norma, ora, non li ho". Infine una lettrice precisa: "Prima di emanare ordinanze del genere, sarebbe stato opportuno rendere più efficienti i mezzi pubblici e, al contempo, avvisare con largo anticipo i salernitani: nelle condizioni attuali, per chi come me lavora, vorrei capire come possiamo rispettare i divieti. E' impossibile: intendono multarci? E con quali soldi dovremmo pagare le multe?".

L'appello

Ad ogni modo, i cittadini chiedono a gran voce supporto all'amministrazione comunale in merito all'efficienza del trasporto pubblico: chi necessita di spostarsi, non riesce a rinunciare alla sua vettura dati i ritardi e le corse saltate dei bus. Si attendono, dunque, nuove risposte in tal senso.