Chiusa la chiesa della SS Annunziata a Giffoni, il sindaco: "Scelta dolorosa"

E' stata firmata ieri mattina, dal sindaco Antonio Giuliano, l’ordinanza per la chiusura della Chiesa SS. Annunziata, a Giffoni Valle Piana. Dopo il distacco di intonaci registrato nei giorni scorsi con l’immediato intervento del corpo di Polizia Locale e dei Vigili del Fuoco, i tecnici comunali hanno allertato le autorità competenti per effettuare tutti i sopralluoghi del caso. Un problema segnalato immediatamente al Ministero dei Beni Culturali, presso il quale è stato già avviato da circa un anno l’iter per la richiesta di contributi per la messa in sicurezza e ristrutturazione dell’edificio.

La decisione

Dopo il parere dei Vigili del Fuoco in seguito al sopralluogo effettuato nei giorni scorsi, il sindaco Antonio Giuliano ha deciso di interdire al pubblico l’accesso al luogo di culto per garantire la pubblica incolumità.

Parla il sindaco