Guasto alla rete idrica: chiudono le scuole a Buonabitacolo

Chiudono le scuole, per un giorno, a Buonabitacolo. Nel primo pomeriggio di oggi il sindaco Giancarlo Guercio ha emanato un’ordinanza comunale che dispone la chiusura di tutti gli edifici scolastici per la giornata di martedì 3 dicembre, poiché dalle 23.30 di oggi alle 14 di domani sarà sospesa l’erogazione idrica a causa della rottura del tubo di adduzione dell’acqua potabile di via Casale. Le scuole saranno aperte regolamentare da mercoledì 4 dicembre.

