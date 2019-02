L’Ordine dei Dottori Commercialisti di Nocera consegna 30 attestati per il Master in “Contabilità Direzionale, Finanza e Controllo”

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Si è tenuta questa mattina, venerdì 22 febbraio, la cerimonia di consegna degli attestati relativi al Master in “Contabilità direzionale, Finanza e Controllo” realizzato dall’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Nocera Inferiore. Un progetto realizzato in collaborazione con il Dipartimento di Scienze Aziendali, Management e Innovation System/DISA-MIS dell'Università degli studi di Salerno, diretto dal professor Vincenzo Loia. A consegnare gli attestati sono stati il presidente dell’Odcec di Nocera Inferiore, il dottor Giovanni D’Antonio, ed il responsabile del Master, il professor Raffaele D’Alessio, docente ordinario in “Audit e Revisione Legale, Bilanci e Principi Contabili, Ragioneria Generale e Applicata, Management and Control System” presso l'Università degli studi di Salerno, dottore commercialista e revisore legale dei conti. “Siamo sempre più presenti sul territorio puntando alla specializzazione dei nostri associati per essere pronti ad accompagnare e supportare le realtà della nostra zona, ma anche del resto d’Italia, con figure specializzate nel settore – ha tenuto a precisare il presidente D’Antonio – Stiamo costruendo un percorso formativo che vedrà l’Odcec di Nocera Inferiore in prima linea per affrontare le sfide future con figure specializzate e professionali a disposizione del tessuto economico, imprenditoriale e sociale del territorio”. Il progetto formativo appena conclusosi è finalizzato ad implementare le conoscenze in merito alla consulenza specialistica aziendale, con l’ulteriore obiettivo di impartire conoscenze teoriche da approfondire con la pratica sul campo. Un percorso formativo che mancava da circa 20 anni sul territorio dell’Agro sarnese nocerino, sulla Valle dell’Irno e Metelliana, come confermato anche dal dottor Domenico Romano, dottore commercialista e revisore legale dei conti, presidente della commissione “Formazione Professionale Continua” dell’Odcec di Nocera Inferiore. “Dopo circa 20 anni siamo riusciti ad organizzare un progetto di spessore puntando molto sulla formazione pratica presso alcune aziende del territorio, ma non solo, che hanno voluto sostenere fin dall’inizio il nostro percorso formativo”. Il Master in “Contabilità direzionale, Finanza e Controllo” prevedeva una didattica complessiva di 250 ore, con la prima parte di formazione in aula che si è svolta nel periodo maggio – dicembre 2018 grazie all’ausilio della dottoressa Raffaella Nappo, in qualità di tutor scientifico universitario, e della dottoressa Francesca D’Oriano, dottore commercialista e revisore legale dei conti, in qualità di tutor dell’Odcec di Nocera Inferiore. La seconda parte del Master, ovvero lo stage formativo di circa 90 ore, si terrà nei prossimi mesi presso alcune importanti aziende del territorio. I percorsi formativi dell’Odcec di Nocera Inferiore, però, non finiscono qui. E’ già avviato, infatti, il “Laboratorio di Revisione Legale” sempre in collaborazione con il dipartimento Disa-Mis dell’Università degli studi di Salerno. Per la fine del 2019 e inizio 2020, invece, è previsto l’avvio del Master in “Analisi di Bilancio”.